2018-10-28T05:07:47+03:00
Общество

Красноярцев приглашают на «Большие гонки»!

Участникам и зрителям обещают море адреналина и приятных впечатлений
Ольга КОСТИНА
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Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий Фото: СоцсетиУчастникам предстоит преодолеть полосу препятствий Фото: Соцсети
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В Красноярске сегодня, 28 октября, в 17.00 состоится финал спортивно-экстремального шоу «Большие гонки». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в городской администрации. Мероприятие состоится в центре экстремального спорта «Спортэкс» (остров Отдыха, 6).

Организаторы обещают, что будет весело и интересно и приглашают всех желающих посетить это спортивное событие: «А ты хоть раз смотрел «Большие гонки» на ПЕРВОМ?! Приходи на долгожданный финал спортивно-экстремального шоу «Большие гонки в Красноярске» и СТАНЬ ЗРИТЕЛЕМ самого яркого события этого года!40 супергероев, прошедших два сложнейших этапа, теперь объединятся в команды и будут преодолевать решающую полосу испытаний!».

Полоса препятствий в этом году сильно отличается от предыдущей. Участникам придется соревноваться в таких испытаниях как «Бешенный воркаут», «Переправа» от одной линии к другой при помощи гидравлических тележек, преодоление препятствий на скорость, заход на «Кривую гору» и многое другое.

Зрителей также ожидает насыщенная программа. Помимо яркой и зрелищной борьбы за первое место, гости праздника смогут принять участие в лотерее с призами от партнеров, сделать памятные фотографии и посетить различные интерактивные локации.

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