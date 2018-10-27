2018-10-27T15:44:13+03:00
Звезды

Экс-министр культуры края Елена Мироненко попрощалась с Красноярском

Правда, куда уходит и уезжает - не сказала
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы пожелали Мироненко новых победКрасноярцы пожелали Мироненко новых победФото: Мария ЛЕНЦ
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Экс-министр культуры Красноярского края Елена Мироненко попрощалась из московского аэропорта Шереметьево с красноярцами. Правда, сохранила интригу, не рассказав о планах на будущее: куда уходит и уезжает - не ясно. Прощальный пост Мироненко разместила у себя в соцсетях. Рассказала, что благодарна городу за все, что он ей дал, но любви с самого начала, с приезда, к нему не испытывала.

«Никогда бы не подумала, что проживу в нем так долго - он не был городом моей мечты, да и любви с первого взгляда тоже не случилось тогда, в октябре далекого 2005 года. Она давалась мне достаточно долго и сложно. Оттого и ещё более ценна. Красноярск подарил мне главное чудо - сына-сибиряка», - пишет женщина о городе.

Далее Мироненко благодарит друзей и врагов за бесценный опыт, говорит, что 13 - ее счастливое число. И намекает, что впереди у нее много чего более увлекательного. В общем, очевидно, что Мироненко не унывает. В ответ красноярцы пожелали Елене Мироненко счастья и новых побед.

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