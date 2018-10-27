2018-10-27T14:34:10+03:00
Общество

Рабочие приступили к благоустройству кольца на Предмостной площади в Красноярске

Часть газона уже сняли
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Всего в городе благоустроят 11 транспортных колец - администрацияВсего в городе благоустроят 11 транспортных колец - администрацияФото: Мария ЛЕНЦ
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Рабочие приступили к благоустройству кольца на Предмостной площади в Красноярске. Уже сейчас здесь убран слой газона, на месте работает тяжелая техника.

Как рассказали в администрации города, кольцо вошло в число объектов, которые приведут в порядок в этом году. Известно, что по задумке властей, газон останется в центре кольца, а тротуар выложат брусчаткой. Кроме этого, в центре кольца будет установлена небольшая по размерам композиция из флагов. Ее выполнят с учетом требований к безопасности дорожного движения, чтобы не закрывать водителям обзор.

Также в мэрии рассказали, что в планах - благоустройство одиннадцати транспортных колец в городе. Когда именно и в каких точках начнутся и завершатся работы, сколько денег га это будет потрачено - сообщим дополнительно, позднее.

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