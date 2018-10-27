2018-10-27T14:34:49+03:00
Наука

Красноярский школьник стал финалистом конкурса от Google и Facebook

Артем Кирсанов снял видео о биоритмах человека для конкурса Breakthrough Junior Challenge
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Артем увлеченно рассказывает о биологических часах человека Фото: стопкадр с видеоАртем увлеченно рассказывает о биологических часах человека Фото: стопкадр с видео
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Ученик 11 класса красноярской гимназии №13 Артем Кирсанов попал в число финалистов престижного международного научного конкурса Breakthrough Junior Challenge, среди основателей которого - Сергей Брин (Google) и Марк Цукерберг (Facebook). Для конкурса Артем снял видеоролик на английском языке, в котором доступно рассказывает все о циркадных ритмах человека, которые еще называют биологическими часами. Жюри видео понравилось, и вот - Артем в числе 16 финалистов конкурса.

Артем Кирсанов из Красноярска попал в число финалистов Breakthrough Junior Challenge.Видео: Breakthrough Junior Challenge

Среди участников были тысячи ребят со всего мира. Тем ценнее для Артема будет приз, если он, конечно, его получит. На кону, к слову, 250 тысяч долларов - такую сумму получит победитель на обучение в любом университете мира. Еще 100 тысяч долларов победитель получит на создание научной лаборатории. Учитель, который сподвиг мальчика на участие в конкурсе, тоже не останется в стороне - ему вручат 50 тысяч долларов, как вдохновителю. Приз будет вручен в Сликоновой долине, и вручать его будет актер Пирс Броснан.

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