2018-10-27T12:38:07+03:00
Общество

Фестиваль «Мир Сибири» перенесут на март из-за Универсиады-2019

Помимо этого гостей Красноярска ждет Сибирская Масленица и шоу экстремальных видов спорта
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Цель организаторов - показать все культурное многообразие краяЦель организаторов - показать все культурное многообразие краяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В дирекции Универсиады-2019 рассказали, чем будут развлекать гостей Красноярска во время Студенческих игр. Цель развлекательных мероприятий - показать все культурное многообразие региона, а значит, в планах не только спортивный отдых, но концерты, фестивали и различные шоу.

Известно, что гостей ждет фестиваль этнической музыки «Мир Сибири», его проведут в марте. Помимо этого в планах организаторов - шоу экстремальных видов спорта и Сибирская Масленица. Запланированы прямые трансляции с главных соревнований, откроют большой каток и этнодеревню. Фестиваль «Волшебный лед Сибири», свето-проекционный проект «Волшебный лес» и многое другое - вход, к слову, везде будет совершенно бесплатным.

В рамках Всероссийского молодежного фестиваля «Зимний вираж» пройдет турнир по ледовому спидвею и зимнему мотофристайлу. Сражаться будут команды Сибири и Дальнего Востока. И это далеко не все, подробнее - в наших следующих материалах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-министр культуры края Елена Мироненко попрощалась с Красноярском
Рабочие приступили к благоустройству кольца на Предмостной площади в Красноярске
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от Google и Facebook
На Ястынской в Красноярске сгорели автомойка и магазин запчастей
В Красноярском крае шесть машин разбились на трассе «Енисей» из-за тумана
В Красноярске Копылова открыли для движения, но многие едут по-старому
Березовую рощу в Красноярске могут отдать под застройку
Губернатор высказался за присвоение аэропорту «Красноярск» имени Дмитрия Хворостовского
МЧС: на север Красноярского края надвигается метель и сильный ветер
Возле аэропорта «Красноярск» полыхает КамАЗ
В Красноярске назвали пять самых грязных автобусов месяца
Госдолг Красноярского края вырос до 109 миллиардов рублей
Охотники застрелили медведя, загрызшего собак в поселке под Канском
По вине пьяного экс-инспектора ГИБДД в аварии тяжело пострадал 5-летний мальчик
В Красноярске поймали мошенников, продававших поддельные билеты на матч «Енисей»–«Спартак»
Мэр провел для красноярцев экскурсию по левобережной набережной
В Красноярске школьник предложил Александру Уссу должность советника
В Саяно-Шушенском заповеднике браконьер убил 4 кабарги и 4 косули
Красноярские «Черемушки» на грани экологической катастрофы: мусор не вывозится месяцами
В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, который сбил 7-летнего ребенка и скрылся
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть
В Туве отец убил кочергой новорожденного ребенка
Пранкеры позвонили кандидату в губернаторы Хакасии Виктору Коновалову