Фестиваль «Мир Сибири» перенесут на март из-за Универсиады-2019

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-27T12:38:07+03:00

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В дирекции Универсиады-2019 рассказали, чем будут развлекать гостей Красноярска во время Студенческих игр. Цель развлекательных мероприятий - показать все культурное многообразие региона, а значит, в планах не только спортивный отдых, но концерты, фестивали и различные шоу.

Известно, что гостей ждет фестиваль этнической музыки «Мир Сибири», его проведут в марте. Помимо этого в планах организаторов - шоу экстремальных видов спорта и Сибирская Масленица. Запланированы прямые трансляции с главных соревнований, откроют большой каток и этнодеревню. Фестиваль «Волшебный лед Сибири», свето-проекционный проект «Волшебный лес» и многое другое - вход, к слову, везде будет совершенно бесплатным.

В рамках Всероссийского молодежного фестиваля «Зимний вираж» пройдет турнир по ледовому спидвею и зимнему мотофристайлу. Сражаться будут команды Сибири и Дальнего Востока. И это далеко не все, подробнее - в наших следующих материалах.