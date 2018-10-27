2018-10-27T11:44:08+03:00
Происшествия

В Красноярском крае шесть машин разбились на трассе «Енисей» из-за тумана

Движение на участке трассы уже восстановили
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГИБДДФото: ГИБДД
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Туман стал причиной массового ДТП на трассе P-257 «Енисей» в Минусинском районе. Крупная авария произошла, по данным ГУ МВД по Красноярскому краю, возле Братского моста сегодня утром. Известно, что водитель «Лады» въехал в КамАЗ, не разглядев грузовик, который в этот момент делал поворот, из-за тумана. Чуть позже в КамАЗ въехали «Тойота» и «ВАЗ».

- На этом же участке, в условиях ограниченной видимости произошло еще одно ДТП с участием двух автомобилей, - сообщили в ГИБДД по Красноярскому краю. - Водитель «ВАЗ-2106» выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Раф-4».

Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

Некоторое время движение на трассе было парализовано, однако сейчас его уже полностью восстановили. Пострадавших в авариях нет. Однако хозяевам машин еще предстоит их восстанавливать. Суммы материального ущерба пока назвать трудно - необходима оценка.

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