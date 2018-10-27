В Красноярске Копылова открыли для движения, но многие едут по-старому

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-27T11:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярским водителям, которые лишь недавно перешли на новую схему проезда по Копылова, предстоит перестроиться. Улицу минувшей ночью полностью открыли для движения. И надо сказать, это не всем по вкусу - привыкли к объезду. Напомним, Копылова и Киренского были закрыты из-за строительства развязки на Волочаевской. Сейчас сема движения полностью возвращена к той, что была до ремонта. Но часть водителей двигаются по привычке, выезжая на встречную полосу и провоцируя аварии.

- Участок дороги изменился, добавились повороты - будущие выезды на развязку Копылова - Волочаевская, - делятся впечатлениями от проезда читатели «Комсомольской правды» - Красноярск. -Пока на саму Волочаевскую закрыт въезд. Перекрeсток Годенко - Киренского можно проезжать прямо, но не все еще поняли это и едут на Киренского, а она теперь двусторонняя (как и до перекрытия) и повернуть с нее на Копылова труднее.

В понедельник на отремонтированном участе, видимо, стоит ждать пробок.