2018-10-27T11:55:27+03:00
Общество

В Красноярске Копылова открыли для движения, но многие едут по-старому

Из-за этого на участке возникают аварийные ситуации
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы за время ремонта отвыкли ездить по принятой в районе схемеКрасноярцы за время ремонта отвыкли ездить по принятой в районе схемеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярским водителям, которые лишь недавно перешли на новую схему проезда по Копылова, предстоит перестроиться. Улицу минувшей ночью полностью открыли для движения. И надо сказать, это не всем по вкусу - привыкли к объезду. Напомним, Копылова и Киренского были закрыты из-за строительства развязки на Волочаевской. Сейчас сема движения полностью возвращена к той, что была до ремонта. Но часть водителей двигаются по привычке, выезжая на встречную полосу и провоцируя аварии.

- Участок дороги изменился, добавились повороты - будущие выезды на развязку Копылова - Волочаевская, - делятся впечатлениями от проезда читатели «Комсомольской правды» - Красноярск. -Пока на саму Волочаевскую закрыт въезд. Перекрeсток Годенко - Киренского можно проезжать прямо, но не все еще поняли это и едут на Киренского, а она теперь двусторонняя (как и до перекрытия) и повернуть с нее на Копылова труднее.

В понедельник на отремонтированном участе, видимо, стоит ждать пробок.

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