2018-10-27T10:55:31+03:00
Общество

Березовую рощу в Красноярске могут отдать под застройку

Объявлены публичные слушания, а мэр подписал постановление
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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На месте Березовой рощи могут вырасти многоэтажкиНа месте Березовой рощи могут вырасти многоэтажкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Сергей Еремин подписал постановление о проведении публичных слушаний по застройке студгородка, где в районе старых лыхных баз уже вскоре могут вырасти высотки не ниже 8 этажей. Об этом сообщили в администрации Красноярска. Точная дата слушаний пока не назначена.

Известно, что участок, где могут появиться многоэтажки, находится на Ленинградской, у стадиона «Динамо». Здесь расположена база «Три медведя». К слову, застройкой участка планирует заняться фирма с аналогичным названием. Помимо этажности об объектах, которые хочет возвести компания, известно мало. Это могут быть и общежития, и жилье для научных сотрудников. Добавим, что на Ленинградской, в районе лыжных баз, уже строят жилой комплекс «Грин-парк». Местные были возмущены его строительством, сейчас дело «Грин-парка» находится в суде высшей инстанции.

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