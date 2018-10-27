2018-10-27T09:57:23+03:00
Общество

Губернатор высказался за присвоение аэропорту «Красноярск» имени Дмитрия Хворостовского

Продолжается конкурс «Великие имена»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Итоги акции подведут 5 декабряИтоги акции подведут 5 декабряФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы продолжают выбирать имя всемирно известного земляка, которое в дальнейшем присвоят аэропорту. Напомним, среди вариантов, которые уже имеются в проекте «Великие имена», - Василий Суриков, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), Виктор Астафьев, Тойво Ряннель, Иван Ярыгин, Дмитрий Хворостовский и Михаил Решетнев. Накануне свое мнение по этому вопросу высказал и губернатор края Александр Усс.

- Масштабная акция стартовала по всей России. И для нашей воздушной гавани есть много достойных имен красноярцев. Трудно кого-то выбрать. Но я, как красноярец, буду голосовать за Дмитрия Хворостовского, - определился с выбором губернатор.

Добавим, что имена можно предлагать еще сегодня и завтра. Затем будет сформирован шорт-лист имен, до 30 ноябрябудет идти голосование. Его итоги подведут 5 декабря.

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