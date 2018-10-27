МЧС: на север Красноярского края надвигается метель и сильный ветер
По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, на северные районы региона надвигается метель и сильный ветер. Синоптики предупредили, что в Туруханском районе края погода испортится уже сегодня, 27 октября. Ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду, в Эвенкии днем порывы до 15-18 метров в секунду. В центральных районах края, к которым относится и Красноярск, ожидают гололедицу.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастет риск возникновения аварийных ситуаций на наиболее опасных участках автодорог края, - напоминают спасатели. - Автолюбителям необходимо принять меры по подготовке своих транспортных средств к эксплуатации в зимний период (провести замену резины, масла, откладку тормозной системы).
Водители, будьте особенно внимательны! Не рискуйте лишний раз. К слову, из-за погоды на некоторых трассах возможны ограничения движения.При усилении ветра поездку лучше всего отложить.