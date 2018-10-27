2018-10-27T09:11:20+03:00
Происшествия

МЧС: на север Красноярского края надвигается метель и сильный ветер

Спасатели предупредили о снеге и гололедице
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Непогоду лучше всего переждать домаНепогоду лучше всего переждать домаФото: Мария ЛЕНЦ
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По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, на северные районы региона надвигается метель и сильный ветер. Синоптики предупредили, что в Туруханском районе края погода испортится уже сегодня, 27 октября. Ожидаются порывы юго-западного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду, в Эвенкии днем порывы до 15-18 метров в секунду. В центральных районах края, к которым относится и Красноярск, ожидают гололедицу.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями возрастет риск возникновения аварийных ситуаций на наиболее опасных участках автодорог края, - напоминают спасатели. - Автолюбителям необходимо принять меры по подготовке своих транспортных средств к эксплуатации в зимний период (провести замену резины, масла, откладку тормозной системы).

Водители, будьте особенно внимательны! Не рискуйте лишний раз. К слову, из-за погоды на некоторых трассах возможны ограничения движения.При усилении ветра поездку лучше всего отложить.

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