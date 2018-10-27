Возле аэропорта «Красноярск» полыхает КамАЗ

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-27T09:31:39+03:00

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Очевидцы сообщают, что около аэропорта «Красноярск» днем 27 октября загорелся КамАЗ. Вероятнее всего, перед этим грузовик попал в ДТП, поскольку кабина у машины основательно помята. С места происшествия сообщают, что грузовик врезался в ограждение. Клубы черного дыма валят со стороны кузова, видимо, там и находится источник возгорания.

В данный момент на месте происшествия работают пожарные и спасатели, которые установят причину возникновения огня. Информации о пострадавших пока нет, о состоянии водителя и причине, по которой он въехал в ограждение, не сообщается. Это выяснят сотрудники ГИБДД, которые также находятся на месте аварии. Среди пассажиров обстановка спокойная, на работе аэропорта ЧП с КамАЗом никак существенно не отразилось. Аэропорт работает в штатном режиме.