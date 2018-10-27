В Красноярске назвали пять самых грязных автобусов месяца

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-27T08:35:03+03:00

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«Красноярскгортранс» провел в маршрутках очередной рейд чистоты. Напомним, что дважды в месяц чиновники выезжают с проверкой на самые популярные маршруты и тщательно осматривают автобусы, чтобы выявить худших и лучших перевозчиков месяца. На этот раз самыми грязными признаны маршруты № 23, 38, 51, 60 и 61. От пассажиров поступают жалобы на драную обшивку кресел в авобусах, сломанные сидушки, общую грязь в салонах. Кроме того, проверяющие обнаружили повреждения на боковых панелях в автобусах этих маршрутов.

Есть и хорошие новости: пассажирам маршрутов № 6, 7, 12, 65, 85 и 91 повезло больше - как правило, до работы и домой они добираются в чистых салонах. Добавим, что это не последний рейд. И в городе принята новая муниципальная транспортная программа. Скорость общественного транспорта в городской черте увеличат до 23,3 километров в час.