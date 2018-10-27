Госдолг Красноярского края вырос до 109 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-27T07:15:59+03:00

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Государственный долг Красноярского края достиг рекордной отметки в 109 миллиардов рублей. Это данные на начало октября этого года, сообщает официальный портал правительства региона. Край входит в тройку регионов с самым высоким госдолгом и прочно держится на втором месте. Выше госдолг только у Краснодарского края - 127,8 миллиардов рублей.

При этом по ценным бумагам долг составляет более 73 миллиарда рублей, по бюджетным кредитам (деньги, которые под низкий процент предоставляет регионам казна России) - свыше 24 миллиардов рублей, по банковским кредитам - 11 миллиардов рублей. Стоит добавить, что только за последние месяцы госдолг края вырос на 3 миллиарда. Размер доходов края, по последним данным, составляет 192,7 миллиарда рублей.