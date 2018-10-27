2018-10-27T06:55:58+03:00
Происшествия

Охотники застрелили медведя, загрызшего собак в поселке под Канском

Хищника выслеживали полторы недели
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Медведя пришлось убитьМедведя пришлось убитьФото: Михаил ФРОЛОВ
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Медведь терроризировал окрестности Канска полторы недели: задрал собаку в деревне Подояйск, еще двух загрыз в садоводческом обществе, в четырех километрах от реки Курыш. Но накануне охотники все-таки выследили хищника у Курыша и подстрелили. По версии местных, хищник вышел из леса потому, что близ города много лесопилок, которые гектарами добывают древесину.

- Лес рубят, а медведю куда деваться, конечно, он пошел к жилью человека в поисках пищи, - говорят жители Канска в соцсетях. - Хорошо еще, что никого из людей не задрал.

По предварительной информации, у охотников, убивших медведя, разрешительных документов на отстрел хищника не было. Жители Канска говорят, что на мужчин составили протокол, им грозит штраф. Что касается судьбы косолапого, то ему, конечно, многие сочувствуют, но и у местных выхода другого не было.

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