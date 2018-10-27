По вине пьяного экс-инспектора ГИБДД в аварии тяжело пострадал 5-летний мальчик

СЕГОДНЯ 06:24 2018-10-27T06:24:29+03:00

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32-летнего бывшего инспектора ГИБДД МО МВД России «Курагинский» отправили под суд, сообщает следком Красноярского края. По вине мужчины в аварии тяжело пострадал 5-летний мальчик. ДТП случилось весной этого года. 1 мая, примерно в 22.00, сотрудник ГИБДД (тогда еще он был при погонах) вез по Курагино своего приятеля с сыном. Ехали по Ленина на личном авто инспектора - «NISSAN CEFIRO». В какой-то момент пьяный водитель не сумел удержать машину, и она на скорости вылетела в кювет, где врезалась в бетонный отбойник.

- В результате совершенного ДТП 5-летний ребенок, сын знакомого обвиняемого, находящийся в автомобиле в момент столкновения, получил телесные повреждения в виде закрытого перелома костей правой голени в нижней трети со смещением, ушибленных ран правой голени, а также закрытого перелома левой бедренной кости в нижней трети со смещением, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.

После аварии мужчину уволили из органов за поступок, порочащий честь полицейского. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК РФ. В ближайшее время его судьбу решит суд. Находился ли ребенок в момент аварии в детском кресле - не сообщается.