В Красноярске поймали мошенников, продававших поддельные билеты на матч «Енисей»–«Спартак»

СЕГОДНЯ 05:58 2018-10-27T05:58:01+03:00

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Накануне полицейские задержали мошенников, которые решили подзаработать, продавая фальшивые билеты на игру, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. С заявлением обратился один из жителей города. Полицейским он рассказал, что билет купил в Интернете за 1,5 тысячи рублей. Но придя на стадион, мужчина увидел, что его место занято. Оказалось, к афере руку приложили два молодых человека (19 и 20 лет). Они через соцсети продали несколько поддельных билетов, которые сами и изготовили.

Против парней возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По этой статье им грозит до 5 лет лишения свободы. Полиция проверяет, не причастны ли мошенники к другим аналогичным фактам. Добавим, что игра «Енисея» с «Локомотивом» состоится завтра, 28 октября. Чтобы не нарваться на мошенников, билеты покупать следует в официальных местах продажи - например, в кассах Центрального стадиона. Прямая трансляция матча завтра на нашем сайте.