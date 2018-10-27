2018-10-27T05:19:49+03:00
Общество

Мэр провел для красноярцев экскурсию по левобережной набережной

Десятки горожан откликнулись на приглашение Сергея Еремина пройтись вместе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото администрации КрасноярскаФото администрации Красноярска
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Десятки красноярцев откликнулись на приглашение главы города Сергея Еремина прогуляться по обновленной набережной, которая за год превратилась из обычного места для прогулок в уютный парк. К слову, теперь здесь будут проводить экскурсии, где расскажут не только о самой набережной и ее истории, но и о принципах современного благоустройства, об истории Красноярска. Сергей Еремин уже оценил преобразования набережной, назвав ее эталоном, образцом для отдыха любого горожанина.

- Это удалось благодаря объединению усилий региона, города и нашего эталонного партнёра – компании «Норникель», которому мы благодарны за единый парковый облик набережной и Коммунальный мост, инкрустированный огнями. Считаю, что это образец современного благоустройства, который мы в этом году протестировали на нескольких пространствах города и увидели, что горожанами такие форматы приняты благодушно, - сказал Еремин.

Фото администрации Красноярска

Фото администрации Красноярска

Добавим, что в Красноярске в этом году, действительно, взялись за благоустройство всерьез - во многих районах города появились современные оборудованные зоны отдыха. По информации мэрии, таких общественных пространств в этом году 10. К слову, в благоустройстве набережной поучаствовал и НОРНИКЕЛЬ. Компания вложила в работы порядка 167 миллионов рублей. В следующем году обещают привести в порядок правобережную набережную.

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