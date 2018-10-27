В Красноярске школьник предложил Александру Уссу должность советника

СЕГОДНЯ 04:43 2018-10-27T04:43:56+03:00

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Победители конкурса эссе, который провели среди учащихся 9-11 классов в Красноярске, побывали накануне с экскурсией в здании правительства. Им показали, как работают органы власти, рассказали об их истории, провели по кабинетам, а затем предложили выпить чаю в компании Александра Усса. Надо сказать, в обществе первого политика региона школьники не растерялись: каждый из ребят предложил по три указа, которые принял бы на должности губернатора. Большинство касалось проблем экологии, в документах новые главы упор делали не только на воздухе, отдельное внимание уделяли очистке водоемов. А один из школьников пошел дальше в планах. Свою карьеру ученик 9 класса школы номер 85 Павел Бутенко видит так:

- Вот и я представлю себя губернатором нашего огромного Красноярского края. Мне 30 лет. С отличием закончил экономический факультет СФУ. Сначала мне предложили работу на кафедре университета, а потом, увидев мои разработки, услышав мое выступление на очередном международном экономическом форуме в Красноярске, мне предложили должность в администрации края. Через 5 лет президент России назначает меня губернатором Красноярского края. Я бы поблагодарил своего предшественника Александра Викторовича Усса за совместную работу и предложил бы остаться поработать со мной советником губернатора.

Карьерные планы парня отметил и Александр Усс:

- Он сказал, что точно будет губернатором. Что особенно важно – Павел обещал устроить меня своим советником. Это здорово, потому что теперь я знаю, что работать мне придется еще очень долго.