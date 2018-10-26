2018-10-26T16:27:44+03:00
Происшествия

В Саяно-Шушенском заповеднике браконьер убил 4 кабарги и 4 косули

Его взяли вместе с орудиями незаконного лова
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Саяно-Шушенском заповеднике браконьер убил 4 кабарги и 4 косули. Фото: пресс-службы заповедникаВ Саяно-Шушенском заповеднике браконьер убил 4 кабарги и 4 косули. Фото: пресс-службы заповедника
Изменить размер текста:

В Саяно-Шушенском заповеднике браконьер убил охраняемых законом животных. Мужчину задержали с поличным, поначалу он попытался ввести правоохранителей в заблуждение, но улики были слишком очевидными. Подозреваемый арестован, уголовное дело в стадии расследования.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что 40-летний подозреваемый попался на глаза государственным инспекторам, когда они обходили с рейдом заповедную территорию. При нем у него были запрещенные снасти – 107 металлических петель для лова.

На место происшествия вызвали полицейских. Те выяснили, что браконьер застрелил 4 особи сибирской косули, которая занесена в Красную книгу Красноярского края. Сумма ущерба для природы составляет 120 тысяч рублей. Но это еще не все: у мужчины нашли 4 заготовленных мускусных железы кабарги, по всей вероятности, также им убитых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярские «Черемушки» на грани экологической катастрофы: мусор не вывозится месяцами
В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, который сбил 7-летнего ребенка и скрылся
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть
В Туве отец убил кочергой новорожденного ребенка
Пранкеры позвонили кандидату в губернаторы Хакасии Виктору Коновалову
Под Красноярском ради коттеджей вырубили десятки вековых сосен
В Красноярском крае по вине пьяного экс-полицейского едва не погиб 5-летний ребенок
Власти Красноярска пообещали не сносить павильоны с газетами и мороженым
В Красноярске пройдет Пригов.Фест
В Красноярском крае хулиганы облили депутата зеленкой, ему понадобилась медицинская помощь
В Красноярске кусок бетона упал на припаркованный автомобиль
Красноярская железная дорога возвращает билеты на поезда из Адлера в связи с последствиями циклона
В Шарыпово мошеннику выдали ипотеку на 6,5 миллионов рублей по фальшивым документам
Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как проверить безопасность шаурмы
В Красноярске задержали мошенников, продававших за 1,5 тысячи рублей фальшивые билеты на матч «Енисея» со «Спартаком»
Первый мужчина – воспитатель появился в Красноярске
В Красноярске ночью на правобережье выгорел крупный рынок
В Красноярске на проспекте Свободном запретили остановку для машин
Производители алкоголя пополнили бюджет Красноярского края на миллиард рублей
В Красноярском крае за лето в лагерях отдохнули 102 тысячи детей
Депутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме
В Железногорске корова протаранила иномарку и погибла
В Красноярске из незаконной продажи изъяли более 200 литров алкоголя
От создателей столичного «Зарядья»: в Красноярске открылся Покровский парк
Осталось несколько дней до старта голосования в конкурсе «Открытка для мамы»