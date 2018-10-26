В Саяно-Шушенском заповеднике браконьер убил 4 кабарги и 4 косули
В Саяно-Шушенском заповеднике браконьер убил охраняемых законом животных. Мужчину задержали с поличным, поначалу он попытался ввести правоохранителей в заблуждение, но улики были слишком очевидными. Подозреваемый арестован, уголовное дело в стадии расследования.
В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что 40-летний подозреваемый попался на глаза государственным инспекторам, когда они обходили с рейдом заповедную территорию. При нем у него были запрещенные снасти – 107 металлических петель для лова.
На место происшествия вызвали полицейских. Те выяснили, что браконьер застрелил 4 особи сибирской косули, которая занесена в Красную книгу Красноярского края. Сумма ущерба для природы составляет 120 тысяч рублей. Но это еще не все: у мужчины нашли 4 заготовленных мускусных железы кабарги, по всей вероятности, также им убитых.