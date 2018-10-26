Красноярские «Черемушки» на грани экологической катастрофы: мусор не вывозится месяцами

СЕГОДНЯ 15:47 2018-10-26T15:47:55+03:00

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Микрорайон Черемушки несколько месяцев находится на грани экологической катастрофы. Критическая ситуация сложилась из-за того, что от 123 многоквартирных домов не выводится мусор. Жильцы выносят его на специально отведенные места, но горы растут, бродящие собаки и ветер разносят мусор, наполняя кварталы зловонием. Люди жалуются на бездействие управляющей компании «Новый вектор» в администрацию Ленинского района. Но какой смысл жаловаться на нее – компания ведь разорилась. С нее теперь даже штрафы не возьмешь.

Власти города пообещали: ситуацию взяли на контроль. Провели встречу с другими управляющими компаниями, которые готовы взять на себя обслуживание «бесхозных» домов. В ближайшие выходные одна из них, «Регион 24» приступит к ликвидации самых крупных свалок. До середины все дворы будут очищены. А с 1 ноября управление 123 дома в Ленинском районе перейдет к добросовестным фирмам.