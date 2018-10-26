В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, который сбил 7-летнего ребенка и скрылся

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-26T15:13:12+03:00

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В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, который сбил школьника, а затем скрылся в места происшествия. По предварительным данным, ДТП произошло 23 октября, примерно в 15.30 часов на проспекте Свободном в районе дома № 69 (рядом перекресток с улицей Баумана и парк «Троя»). 7-летний пешеход переходил проспект на разрешенный для него сигнал светофора по «зебре». Рядом с собой он вел красный велосипед. В результате наезда ребенок остался жив, но у него сильные ушибы, понадобилась медицинская помощь.

Водитель, который совершил наезд на мальчика, предположительно, находился за рулем внедорожника темно-красного цвета. Марку автомобиля сотрудники розыска полка ДПС пока еще не выяснили. Они просят отозваться всех, кто мог стать очевидцем происшествия. Обратиться можно по телефонам:

- 226-83-77 или 127.