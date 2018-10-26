2018-10-26T14:18:14+03:00
Общество

Пранкеры позвонили кандидату в губернаторы Хакасии Виктору Коновалову

Но не на того напали: он понял, что дело нечистое
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пранкеры позвонили кандидату в губернаторы Хакасии Виктору Коновалову. Фото: личная страница Валентина Коновалова в соцсетиПранкеры позвонили кандидату в губернаторы Хакасии Виктору Коновалову. Фото: личная страница Валентина Коновалова в соцсети
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Неизвестные пранкеры попытались обмануть кандидата в губернаторы Хакасии Виктора Коновалова. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Госдумы и однопартиец Коновалова Юрий Афонин. Неизвестных было двое. Один представился Геннадием Зюгановым, второй – мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Пранк Валентина Коновалова.

Разговор получился, мягко говоря, странным - ни о чем. И пранкеры были странными. «Непонятные звуки, странное начало разговора и «передаваемая» от одного человека к другому телефонная трубка показались Валентину странными, в связи с чем он решил записать разговор. И, как оказалось, сделал он это совершенно правильно» - пишет Афонин.

По его словам, номер телефона, откуда звонили неизвестные телефонные хулиганы, и в самом деле принадлежит лидеру КПРФ Геннадию Зюганова. Так что Афонин уже направил депутатский запрос в следственный комитет и ФСБ.

Добавим, что на прошлой неделе известные пранкеры Вован и Лесус разыграли красноярского чиновника, который неуважительно общался с обманутыми дольщиками.

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