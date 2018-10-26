Под Красноярском ради коттеджей вырубили десятки вековых сосен

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-26T13:33:27+03:00

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В поселке Манском под Красноярском ради строительства элитных коттеджей и дороги к нему вырубили десятки сосен. Их возраст – от 80 лет и выше. Жители поселка забили тревогу. Когда прокуратура города Дивногорска, а именно в его территориальное подчинение входит поселок Манский, получила эту информацию, она организовала проверку.

Выяснилось, что чиновники то ли по ошибке, то ли умышленно отнесли участок к землям сельскохозяйственного значения. На землях такой категории допускается строительство жилья. Однако на самом деле здесь растет густой сосновый, есть скалы и в большом количестве обитают птицы. Так что ни о каком сельхозназначении не может идти речи.

Прокуратура направила в суд иск на администрацию Дивногорска, потребовала признать незаконной сделку о передачи участка в частную собственность. Буквально на следующий день суд постановил запретить вырубку леса до тех пор, пока не будет принято решение по основному предмету спора.