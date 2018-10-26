2018-10-26T13:33:27+03:00
Общество

Под Красноярском ради коттеджей вырубили десятки вековых сосен

Чиновники перепутали назначение земель
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Под Красноярском ради коттеджей вырубили десятки вековых сосенПод Красноярском ради коттеджей вырубили десятки вековых сосенФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В поселке Манском под Красноярском ради строительства элитных коттеджей и дороги к нему вырубили десятки сосен. Их возраст – от 80 лет и выше. Жители поселка забили тревогу. Когда прокуратура города Дивногорска, а именно в его территориальное подчинение входит поселок Манский, получила эту информацию, она организовала проверку.

Выяснилось, что чиновники то ли по ошибке, то ли умышленно отнесли участок к землям сельскохозяйственного значения. На землях такой категории допускается строительство жилья. Однако на самом деле здесь растет густой сосновый, есть скалы и в большом количестве обитают птицы. Так что ни о каком сельхозназначении не может идти речи.

Прокуратура направила в суд иск на администрацию Дивногорска, потребовала признать незаконной сделку о передачи участка в частную собственность. Буквально на следующий день суд постановил запретить вырубку леса до тех пор, пока не будет принято решение по основному предмету спора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саяно-Шушенском заповеднике браконьер убил 4 кабарги и 4 косули
Красноярские «Черемушки» на грани экологической катастрофы: мусор не вывозится месяцами
В Красноярске полиция ищет водителя внедорожника, который сбил 7-летнего ребенка и скрылся
ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть
В Туве отец убил кочергой новорожденного ребенка
Пранкеры позвонили кандидату в губернаторы Хакасии Виктору Коновалову
В Красноярском крае по вине пьяного экс-полицейского едва не погиб 5-летний ребенок
Власти Красноярска пообещали не сносить павильоны с газетами и мороженым
В Красноярске пройдет Пригов.Фест
В Красноярском крае хулиганы облили депутата зеленкой, ему понадобилась медицинская помощь
В Красноярске кусок бетона упал на припаркованный автомобиль
Красноярская железная дорога возвращает билеты на поезда из Адлера в связи с последствиями циклона
В Шарыпово мошеннику выдали ипотеку на 6,5 миллионов рублей по фальшивым документам
Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как проверить безопасность шаурмы
В Красноярске задержали мошенников, продававших за 1,5 тысячи рублей фальшивые билеты на матч «Енисея» со «Спартаком»
Первый мужчина – воспитатель появился в Красноярске
В Красноярске ночью на правобережье выгорел крупный рынок
В Красноярске на проспекте Свободном запретили остановку для машин
Производители алкоголя пополнили бюджет Красноярского края на миллиард рублей
В Красноярском крае за лето в лагерях отдохнули 102 тысячи детей
Депутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме
В Железногорске корова протаранила иномарку и погибла
В Красноярске из незаконной продажи изъяли более 200 литров алкоголя
От создателей столичного «Зарядья»: в Красноярске открылся Покровский парк
Осталось несколько дней до старта голосования в конкурсе «Открытка для мамы»