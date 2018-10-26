2018-10-26T12:35:50+03:00
Происшествия

В Красноярском крае по вине пьяного экс-полицейского едва не погиб 5-летний ребенок

Он находился в автомобиле во время страшной аварии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае по вине пьяного экс-полицейского едва не погиб 5-летний ребенокВ Красноярском крае по вине пьяного экс-полицейского едва не погиб 5-летний ребенокФото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Курагино, это административный центр одноименного района, по вине бывшего полицейского едва не погиб 5-летний ребенок. Следствие по уголовному делу уже завершено, в скором времени состоится суд. Была проведена служебная проверка. За то, что запятнал честь мундира, обвиняемый уже уволен из органов внутренних дел. А его руководителям вынесли строжайший выговор, - рассказали в краевом управлении полиции.

В пресс-службе краевого следственного комитета «Комсомольской правде»-Красноярск пояснили, что произошло 1 мая этого года в Курагино. Около 22 часов вечера 32-летний обвиняемый ехал за рулем своего «Ниссана» в состоянии глубокого опьянения. В салоне автомобиля находился 5-летний мальчик, сын приятеля.

Водитель не справился с управлением, машина на полном ходу врезалась в бетонные блоки на обочине, которые отгораживали от проезжей части теплотрассу. Ребенок сильно пострадал, он получил закрытый перелом костей правой голени в нижней трети со смещением, ушибленные раны правой голени, а также закрытый перелом левой бедренной кости в нижней трети со смещением. Медики расценили травмы как тяжкий вред здоровью. Мальчик провел в больнице долгое время.

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