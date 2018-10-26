2018-10-26T11:43:35+03:00
Общество

Власти Красноярска пообещали не сносить павильоны с газетами и мороженым

Потому что в них торгуют особенными товарами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти Красноярска пообещали не сносить павильоны с газетами и мороженымВласти Красноярска пообещали не сносить павильоны с газетами и мороженымФото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Красноярска пообещали не сносить павильоны, в которых торгуют печатной периодикой и мороженым. А также точки, где продают свежесваренный кофе. Об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал первый замглавы Владислав Логинов.

Киоски «Розпечати» пользуются большой популярностью у населения круглый год – там продают свежие газеты и журналы, канцелярию.

- СМИ в любом, в том числе печатном, формате должны быть доступны для всего населения. Получать информацию от СМИ жители города должны всегда и в удобных местах. Поэтому для розничной печати сохраняются места там, где люди привыкли получать информацию, - сказал Владислав Логинов.

Что касается мороженого, оно должно быть в шаговой доступности для горожан, потому что в супермаркеты за ним специально они не пойдут. Это лакомство для того и предназначено, чтобы покупать его во время прогулок. Так что павильоны газет и мороженого несут в себе скорее социальную функцию, чем коммерческую.

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