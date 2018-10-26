СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-26T11:16:58+03:00

5 ноября у Дмитрия Пригова день рождения, и Пригов. Фест - дань памяти большому художнику.

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Во время Красноярской ярмарки книжной культуры в Красноярске пройдет Пригов.Фест, посвященный творческому наследию одного из основателей московского концептуализма.

Его наследие колоссально, его творчество, его философия и система взглядов и сегодня востребованы.

Что будет в программе фестиваля?

1 ноября

Читка пьес «Катарсис» и «Переворот».

2 ноября

Красноярский театр драмы имени А.С. Пушкина покажет спектакль «Я. Другой. Такой. Страны» в постановке режиссера Дмитрия Егорова. Жанр спектакля – «драматический концерт» по текстам Пригова, в которых главной темой становятся мифы советской истории, быт и философия советского человека. Показ состоится 2 ноября на основной сцене театра. А днем 2 ноября презентуют специально созданный к фестивалю музыкально-поэтический спектакль «Проект Дмитрий Александрович Пригов» в постановке того же Дмитрия Егорова, не в первый раз обращающегося к творчеству художника.

2 ноября

Состоится презентация 5-томного собрания сочинений Дмитрия Пригова при участии Ирины Прохоровой, Марка Липовецкого, Кирилла Кобрина, Томаша Гланца и Натальи Ковтун.

3 ноября

Искусствоведы Виталий Пацюков и Томаш Гланц будут представлять визуально-перформативные практики Пригова с показом его видео-опер и перформансов.

3 ноября

Читка пьес «Я играю на гармошке…» и «Черный пёс».

3 ноября

В Малом зале Красноярской краевой филармонии состоится премьера оратории «Как бы музыкально–поэтический эксперимент на тексты Дмитрия Александровича Пригова» при участии органистки, солистки Московской Государственной Академической Филармонии, лауреата международных конкурсов Екатерины Мельниковой, актеров Артура Козина и Марии Алексеевой, хора Красноярского театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского и духового квинтета Красноярской краевой филармонии.

4 ноября

Рэп-баттл по мотивам стихов Пригова под руководством RE-pac (Льва Киселева) – известного поэта, баттл-рэпера, рэп-исполнителя, организатора и учителя первой в России фристайл-школы.

В рамках детской программы КРЯКК запланированы события, призванные популяризовать творческое наследие Пригова в среде подрастающего поколения.

Пермский музей современного искусства PERMM привезет в Красноярск три проекта. Первый из них – «Стихи для Джорджика»: посетители услышат стихи, написанные Приговым для своего внука, любившего динозавров, а также смогут смастерить самих динозавров из подручных средств и попробовать себя в сочинении подобных стихов.

Другой проект детской программы «Нарисуй Пригова!» - это возможность создать оригинальный образ знаменитого художника, дорисовывая к его портрету всяческие детали.

Третье событие детской программы: в рамках лаборатории «Пригов – поэт, художник, инсталлятор» участники научатся сочинять постмодернистские стихи, используя всевозможные тексты вплоть до бумажных инструкций, а также будут экспериментировать с «Черным квадратом» Малевича в духе Пригова и создавать глаза (глаз – один из основных символов в искусстве Пригова) из картона, газет и другого материала.

Напомним, Красноярская ярмарка книжной культуры пройдет с 1 по 5 ноября 2018 года в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» и на других площадках города. Инициатором и организатором этого культурного фестиваля традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главной темой XII КРЯКК станет «Четвертая индустриальная революция».