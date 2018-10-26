2018-10-26T11:10:56+03:00
Происшествия

В Красноярском крае хулиганы облили депутата зеленкой, ему понадобилась медицинская помощь

На «скорой» мужчину доставили в краевой центр
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае хулиганы облили депутата зеленкой. Фото: Алексей БойковВ Красноярском крае хулиганы облили депутата зеленкой. Фото: Алексей Бойков
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В Березовке хулиганы напали на депутатов районного совета. Это произошло вечером 23 октября, года Сергей Новиков и Марина Якубенко шли по улице поселка. Двое молодых людей с банкой в руках подбежали и плеснули зеленкой в лицо мужчине. После этого их прогнала собака, с которой прогуливалась его спутница.

Потребовалась медицинская помощь. Сергея Новикова на «Скорой помощи» доставили в Красноярск, в офтальмологический центр. Врач диагностировал у него химический ожог роговицы глаза, назначил обследование.

По словам единомышленников депутата, нападение связано с его деятельностью и произошло оно как раз накануне судебного заседания по вопросу незаконного выделения земельных участок и незаконных вырубок леса в Березовском районе. А Марине Якубенко уже дважды сжигали автомобиль.

Хулиганы попали в объектив камеры уличного наблюдения. Запись и заявление пострадавшего были направлены в управление краевой полиции.

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