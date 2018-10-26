2018-10-26T10:49:27+03:00
Происшествия

В Красноярске кусок бетона упал на припаркованный автомобиль

Чудом никто не пострадал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске кусок бетона упал на припаркованный автомобиль. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске кусок бетона упал на припаркованный автомобиль. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске кусок бетона сорвался со стены многоэтажки и упал на припаркованный внизу автомобиль. Произошло это сегодня утром, 26 октября, во дворе дома на проспекте Мира, 94. Это шестиэтажное офисное здание со двора выглядит очень неприглядно, ремонт стены не проводился давным-давно. А внутренний двор плотно заставлен автомобилями работников фирм. Одному из них сегодня не повезло – бетонный «подарок» пробил ему заднее стекло. Мужчина вызвал полицию, заявление от него уже приняли, пообещали разобраться и найти виновных.

ЧП со стенами происходят в Красноярске, увы, часто. Случались и с трагичным исходом. Так, в декабре 2017 года на улице Вавилова плохо закрепленный вентилируемый фасад сорвался со стены офисного здания и попал на голову пожилой женщины. Через несколько дней она умерла. Виновным признали собственника здания, но женщину уже не вернуть.

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