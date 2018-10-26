2018-10-26T10:27:53+03:00
Общество

Красноярская железная дорога возвращает билеты на поезда из Адлера в связи с последствиями циклона

Из-за повреждения полотна там отменили десятки поездов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская железная дорога возвращает билеты на поезда из Адлера в связи с последствиями циклонаКрасноярская железная дорога возвращает билеты на поезда из Адлера в связи с последствиями циклонаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская железная дорога сообщает о том, что возвращает пассажирам билеты на поезда, следующие в ближайшие дни в направлении из Адлера. Возврат денег производится без удержания платежей и сборов.

Причина – отмена всех поездов на ближайшие дни, следующих в южных курортных направлениях или обратно. Там, в результате обильных осадков, затопило железную дорогу на участке Горячий Ключ – Адлер. На перегоне Греческий – Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 м, на станции Туапсе и перегоне Греческий – Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя.

Отменяются поезда, следующие через станцию Красноярск:

№ 128 Адлер – Красноярск отправлением из Адлера 25 октября;

№ 242 Адлер – Иркутск отправлением из Адлера 27 октября.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к происходящему.

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