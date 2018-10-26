2018-10-26T09:59:08+03:00
Происшествия

В Шарыпово мошеннику выдали ипотеку на 6,5 миллионов рублей по фальшивым документам

Он сделал три платежа и скрылся
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Шарыпово мошеннику выдали ипотеку на 6,5 миллионов рублей по фальшивым документамВ Шарыпово мошеннику выдали ипотеку на 6,5 миллионов рублей по фальшивым документамФото: Мария ЛЕНЦ
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В Шарыпово в одном из банков мошеннику выдали крупную сумму в ипотеку – 6,5 миллионов рублей. Мужчина солидной наружности привез целую кипу документов, показал, какой у него большой доход – все нужные справки и выписки. Однако после того, как получил деньги, сделал только три ежемесячных платежа и пропал. Банк, разумеется, начал искать своего должника. Тут-то и выяснилось, что все документы липовые. По указанному месту жительства гражданин не проживает.

Тогда представитель банка пришел в полицию, писать заявление. Там у него заявление приняли и следователи приступили к поискам подозреваемого. Нашли довольно быстро. Мужчина оказался ранее судим, ему 45 лет, житель Назарово. Деньги ему нужны были на личные цели, он их потратил, возвращать долг не собирался. Теперь ему грозит провести в неволе до 10 лет и вернуть всю взятую у банка сумму, с процентами.

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