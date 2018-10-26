2018-10-26T10:56:27+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как проверить безопасность шаурмы

А также куда жаловаться, если что-то пошло не так
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как проверить безопасность шаурмыРоспотребнадзор рассказал красноярцам, как проверить безопасность шаурмыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Не секрет, что у шаурмы много поклонников – ее любят за вкус, за цену. Однако у этого восточного блюда есть один большой недостаток: после нее легко можно получить пищевое отравление, если она приготовлена из некачественных продуктов. Поэтому специалисты красноярского Роспотребнадзора рассказали об основных требованиях, которые нужно соблюдать производителям, чтобы не отравить своих покупателей.

Самое главное – приобретать сырье у официальных поставщиков, с сертификатами безопасности и маркировкой. При хранении продуктов нужно соблюдать нормы товарного соседства. Мясо и овощи обрабатывать отдельно друг от друга. В помещении в целом должна быть чистота.

Потребитель может попросить показать сертификаты продуктов, из каких была приготовлена шаурма. В свободном доступе должна быть информация о производителе. Обязательно – книга отзывов. Если покупатель захочет проверить вес готовой шаурмы, покупатель не имеет права ему отказать.

Информация потребителям: если вы обнаружили признаки нарушения при изготовлении шаурмы, вы можете обратиться на телефон горячей линии Роспотребнадзора:

- (391) 226-89-50, в рабочие дни с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (в пятницу до 16-00).

Или направить письменное заявление:

- 660049, Красноярск, улица Каратанова, 21.

Или оставить обращение на сайте http://24.rospotrebnadzor.ru в разделе «Прием обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц».

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