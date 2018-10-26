В Красноярске задержали мошенников, продававших за 1,5 тысячи рублей фальшивые билеты на матч «Енисея» со «Спартаком»

СЕГОДНЯ 08:23 2018-10-26T08:23:31+03:00

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В Красноярске полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в мошенничестве с билетами на футбольный матч «Енисей» - «Спартак». Игра прошла на Центральном стадионе 7 октября. Официально билеты продавали только в билетных кассах на острове Отдыха, возле стадиона.

Первую партию билетов расхватали в первые же часы. Но уже к вечеру в тот же день билеты появились в интернете – понятное дело, что у перекупщиков. И по цене в несколько раз дороже. Болельщики, которые приобрели у них заветные билеты за 1 500 рублей, были неприятно удивлены, когда пришли на матч и обнаружили, что их места на стадионах уже заняты. Билеты оказались поддельными.

В полиции уже установили подозреваемых, то двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет. Билеты на матч они изготовили при помощи оргтехники. Сейчас следователи проверяют, нет ли за ними других аналогичных эпизодов. А болельщикам – совет: приобретайте билеты у официальных распространителей.