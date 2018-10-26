Первый мужчина – воспитатель появился в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-26T08:00:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске в детском саду № 82 появился первый мужчина-воспитатель. Настоящий «усатый нянь». Ивану Бардину 26 лет, он дипломированный педагог-психолог, работает в группе с ребятней в возрасте 5-6 лет. На работе он всего 3 месяца, но ребятишки его уже полюбили и считают самым лучшим, большим и добрым.

Когда он пришел в детский сад, ему определили группу, где на 15 мальчиков приходится всего 5 девочек. Так что поначалу не обошлось без трудностей: мальчишки в основном активные и «бегучие», непременно хотят быть лидерами, иногда пытаются кулаками отстаивать свои интересы. Воспитатели-девушки не всегда могли найти подход к мальчикам, но Иван Бардин с задачей справился – по мужски. Теперь группа считается образцовой, - рассказали в управлении образования Красноярска.

К каждому воспитанницу молодой человек нашел свой подход. Самого своенравного «бегунка» назначил, к примеру, ответственным за построение группы на прогулке. А второму, задире, поручил помогать накрывать столы на обед.