2018-10-26T06:58:50+03:00
Общество

В Красноярске на проспекте Свободном запретили остановку для машин

А на Копылова откроют проезд предстоящей ночью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на проспекте Свободном запретили остановку для машинВ Красноярске на проспекте Свободном запретили остановку для машинФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на проспекте Свободном запретили остановку и стоянку автотранспорта. Ограничение начали действовать с 6 часов утра сегодняшнего дня, 26 октября. Такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города.

Однако не стоит паниковать: ограничение касаются не целиком проспекта Свободного, который тянется почти 8 километров. А лишь его части: участка от улицы Биатлонной до здания по улице Лесная, 2 а. С чем связано это ограничение, не сообщается.

Напомним, что в воскресенье 28 октября автомобилистам нельзя будет парковаться и оставлять свои машины на проездах и парковках в районе Центрального стадиона на острове Отдыха – из-за футбольного матча. А с 24 октября до 15 апреля закрылся

проезд в районе полка ДПС (от улицы Брянской, 23 до Писарева, 1). Причина – невозможность обеспечить безопасность движения на этом участке в осенне-зимний период.

И хорошая новость: сегодня в ночь дорожные рабочие уберут бетонные блоки и запрещающие знаки на улице Копылова, движение транспорта возобновится полностью.

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