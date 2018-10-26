2018-10-26T06:38:23+03:00
Экономика

Производители алкоголя пополнили бюджет Красноярского края на миллиард рублей

Половину из них внесли пивовары
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Производители алкоголя пополнили бюджет Красноярского края на миллиард рублейПроизводители алкоголя пополнили бюджет Красноярского края на миллиард рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Производители алкогольной продукции пополнили бюджет Красноярского края в прошлом году почти на миллиард рублей. Если быть точными – на 990 миллионов. Об этом сообщают «Городские новости» со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона. На сегодняшний день единственным производителем крепких алкогольных напитков в крае является Красноярский водочный завод. В 2017 году он существенно потеснил конкурентов и увеличил свою долю на местном рынке алкоголя в 1,5 раза – до 34 %.

Также в крае работают 26 производителей пива, они реализовали более 2 миллионов декалитров продукции и принесли бюджету более половины «алкогольных» денег – 500 миллионов рублей.

В своем докладе представитель минсельхоза Ирина Панина рассказала о втором производителе крепкого алкоголя – «Шушенской марке». Предприятие после банкротства остановилось и несколько раз поменяло собственника. Есть информация, что новый владелец собирается запустить производство уже в декабре.

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