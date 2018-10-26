2018-10-26T06:18:21+03:00
Общество

В Красноярском крае за лето в лагерях отдохнули 102 тысячи детей

Приезжали и ребята из других регионов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае за лето в лагерях отдохнули 102 тысячи детейВ Красноярском крае за лето в лагерях отдохнули 102 тысячи детейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае в ходе летней оздоровительной кампании всеми формами отдыха было охвачено 102 498 детей, из которых 12 211 – дети из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 3 222 – дети с ограниченными возможностями здоровья, 906 – дети-инвалиды. Такую информацию рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск специалисты Красноярскстата.

Они подсчитали, что услуги по организации отдыха и оздоровления детей оказывали 870 организаций, из которых 13 – организации, которые функционируют круглогодично (например, детские санатории), а 857 – сезонные лагеря, в том числе 26 – любимые детьми, палаточные. Кстати, в палаточных лагерях отдохнули 6 454 школьника.

Нужно отметить, что отдыхать на территорию края дети приезжали и из других регионов, таких оказалось 2,9 процента – почти 3 тысячи ребятишек.

И последняя цифра: летний отдых детям обеспечивали 17 215 взрослых: 9 559 педагогов, 1 060 вожатых и 1 128 медработников.

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