Депутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме

СЕГОДНЯ 04:53 2018-10-26T04:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутата от Красноярского края Сергей Натаров получил высокую должность в Государственной Думе. Накануне, 25 октября, на пленарном заседании 413 присутствующих представителей всех фракций единогласно выбрали его первым заместителем председателя комитета по охране здоровья. Он будет координировать и организовывать работу по отдельным направлениям деятельности комитета в соответствии с распределением обязанностей, который утверждает председатель комитета, сообщают Новости ТВК.

Напомним, что Сергей Натаров уже занимался вопросами здравоохранения, когда был депутатом Законодательного собрания Красноярского края – в течение десяти лет он был председателем постоянной комиссии по здравоохранению и санаторно-курортному делу, а также был председателем правления Фонда обязательного медицинского страхования. Для информации, Сергей Натаров – был депутатом Заксобрания края с 2001 по 2011 годы, в Госдуму был избран в 2016 году.