2018-10-26T04:53:53+03:00
Политика

Депутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме

Он будет зампредседателя комитета по охране здоровья
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Депутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме. Фото: официальный сайт парламентаДепутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме. Фото: официальный сайт парламента
Изменить размер текста:

Депутата от Красноярского края Сергей Натаров получил высокую должность в Государственной Думе. Накануне, 25 октября, на пленарном заседании 413 присутствующих представителей всех фракций единогласно выбрали его первым заместителем председателя комитета по охране здоровья. Он будет координировать и организовывать работу по отдельным направлениям деятельности комитета в соответствии с распределением обязанностей, который утверждает председатель комитета, сообщают Новости ТВК.

Напомним, что Сергей Натаров уже занимался вопросами здравоохранения, когда был депутатом Законодательного собрания Красноярского края – в течение десяти лет он был председателем постоянной комиссии по здравоохранению и санаторно-курортному делу, а также был председателем правления Фонда обязательного медицинского страхования. Для информации, Сергей Натаров – был депутатом Заксобрания края с 2001 по 2011 годы, в Госдуму был избран в 2016 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Железногорске корова протаранила иномарку и погибла
В Красноярске из незаконной продажи изъяли более 200 литров алкоголя
От создателей столичного «Зарядье»: в Красноярске открылся Покровский парк
Осталось несколько дней до старта голосования в конкурсе «Открытка для мамы»
Происшествием на дамбе в хакасском селе Московское заинтересовались в следственном комитете
Как поедем? В Красноярске опубликовали схему движения по развязке у Николаевского моста
В Красноярском крае один рабочий завалил дерево на другого – завели уголовное дело
«Покачаться на качелях и сделать селфи» - глава Красноярска пригласил горожан на экскурсию
В Хакасии сгорел дом, погибли двое детей – четырех и двух лет
График работы почты в ноябрьские праздники 2018: как будут работать почтовые отделения Красноярского края
На севере Красноярского края пропали двое рыбаков – следователи завели дело по статье «Убийство»
В Красноярске идет масштабный ремонт подпорных стен
В Лесосибирске задержали наркодилеров, распространявших «синтетику»
Красноярцы смогут приехать на матч «Енисей» – «Локомотив» на бесплатном автобусе
Троих жителей Красноярска будут судить за разбойное нападение на таксиста
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме