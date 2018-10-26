В Железногорске корова протаранила иномарку и погибла

СЕГОДНЯ 04:23 2018-10-26T04:23:38+03:00

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В Железногорске корова протаранила иномарку. С такой неприятностью пришлось столкнуться местному жителю в октябре 2017 года. В один из дней около 9 часов вечера мужчина ехал по улице Красноярской на своей «Тойоте», когда недалеко от автобусной остановки прямо на него выбежала корова. Животное было темного цвета и вокруг было уже темно, поэтому мужчина слишком поздно его заметил. Он резко затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Корова сначала упала на капот и лобовое стекло, а затем на дорогу. Дорожные полицейские все это зафиксировали. Эксперт, к которому обратился пострадавший мужчина, насчитал ущерба машине на 184,5 тысячи рублей. Однако хозяйка отказалась возмещать ущерб, и тогда мужчине пришлось обращаться в городской суд, который и встал на сторону автомобилиста. Владелица коровы должна заплатить ему в общей сложности 201 тысячу, с учетом расходов на эксперта и адвоката.

Владелица животного попыталась оспорить это решение в краевом суде, но безрезультатно.