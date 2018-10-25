25 Окт. 16:39 2018-10-25T16:39:17+03:00

На владельцев торговых точек завели административные дела, теперь предпринимателям грозит штраф в сумме до 200 000 рублей (каждому). Фото: МУ МВД "Красноярское"

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В Красноярске из незаконной продажи изъяли более 200 литров алкоголя. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

В МУ МВД «Красноярское» подвели итоги работы телефона «горячей» линии «Стоп, алкоголь» в Октябрьском районе краевого центра. На телефон «горячей» линии поступали звонки от жителей с сообщениями о незаконной продаже спиртного. Местные участковые информацию проверили, и она подтвердилась – в торговых точках не было необходимых разрешений на реализацию алкоголя. В итоге из магазинов изъяли 220 литров спиртного.

На владельцев торговых точек завели административные дела, теперь предпринимателям грозит штраф в сумме до 200 000 рублей (каждому).

- По круглосуточным телефонным номерам: 8-950-436-38-50, 288-75-13 можно сообщать в органы внутренних дел информацию о фактах продажи алкоголя без разрешительных документов, без маркировки на бутылке, реализации продукции в ночное время, а также продажи несовершеннолетним. Сотрудниками полиции будут проверены все поступившие сведения и приняты меры, - прокомментировали в городской полиции.