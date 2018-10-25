2018-10-25T16:39:17+03:00
Происшествия

В Красноярске из незаконной продажи изъяли более 200 литров алкоголя

На владельцев торговых точек, торговавших спиртным с нарушениями, завели административные дела
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
На владельцев торговых точек завели административные дела, теперь предпринимателям грозит штраф в сумме до 200 000 рублей (каждому). Фото: МУ МВД "Красноярское"На владельцев торговых точек завели административные дела, теперь предпринимателям грозит штраф в сумме до 200 000 рублей (каждому). Фото: МУ МВД "Красноярское"
Изменить размер текста:

В Красноярске из незаконной продажи изъяли более 200 литров алкоголя. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской полиции.

В МУ МВД «Красноярское» подвели итоги работы телефона «горячей» линии «Стоп, алкоголь» в Октябрьском районе краевого центра. На телефон «горячей» линии поступали звонки от жителей с сообщениями о незаконной продаже спиртного. Местные участковые информацию проверили, и она подтвердилась – в торговых точках не было необходимых разрешений на реализацию алкоголя. В итоге из магазинов изъяли 220 литров спиртного.

На владельцев торговых точек завели административные дела, теперь предпринимателям грозит штраф в сумме до 200 000 рублей (каждому).

- По круглосуточным телефонным номерам: 8-950-436-38-50, 288-75-13 можно сообщать в органы внутренних дел информацию о фактах продажи алкоголя без разрешительных документов, без маркировки на бутылке, реализации продукции в ночное время, а также продажи несовершеннолетним. Сотрудниками полиции будут проверены все поступившие сведения и приняты меры, - прокомментировали в городской полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме
В Железногорске корова протаранила иномарку и погибла
От создателей столичного «Зарядье»: в Красноярске открылся Покровский парк
Осталось несколько дней до старта голосования в конкурсе «Открытка для мамы»
Происшествием на дамбе в хакасском селе Московское заинтересовались в следственном комитете
Как поедем? В Красноярске опубликовали схему движения по развязке у Николаевского моста
В Красноярском крае один рабочий завалил дерево на другого – завели уголовное дело
«Покачаться на качелях и сделать селфи» - глава Красноярска пригласил горожан на экскурсию
В Хакасии сгорел дом, погибли двое детей – четырех и двух лет
График работы почты в ноябрьские праздники 2018: как будут работать почтовые отделения Красноярского края
На севере Красноярского края пропали двое рыбаков – следователи завели дело по статье «Убийство»
В Красноярске идет масштабный ремонт подпорных стен
В Лесосибирске задержали наркодилеров, распространявших «синтетику»
Красноярцы смогут приехать на матч «Енисей» – «Локомотив» на бесплатном автобусе
Троих жителей Красноярска будут судить за разбойное нападение на таксиста
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме