25 Окт. 16:29 2018-10-25T16:30:09+03:00

Новый парк (это понятно уже из названия) находится на Караульной горе, недалеко от часовни Параскевы Пятницы. Фото: Инстаграм Сергей Еремина

В одной из зон нового сквера обустроили парковку и стоянку для туристических автобусов

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От создателей столичного «Зарядье»: в Красноярске открылся Покровский парк. Открывали новую зону отдыха глава Красноярска Сергей Еремин и губернатор региона Александр Усс. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правительства края.

Новый парк (это понятно уже из названия) находится на Караульной горе, недалеко от часовни Параскевы Пятницы. На этом участке высадили дополнительные деревья и кустарники, установили ландшафтные формы. А еще здесь сделали парковку на 100 авто и даже стоянку для туристических автобусов.

Кроме того, у нового парка современная система освещения – для ее создания специально привлекли подрядную организацию, которая делала иллюминацию для столичного парка «Зарядье».

- Я убежден, что подобные островки красивых ландшафтных решений, комфортные для местных жителей любого возраста, должны появляться в самых разных районах города, – прокомментировал Александр Усс.