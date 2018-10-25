2018-10-25T16:30:09+03:00
Общество

От создателей столичного «Зарядье»: в Красноярске открылся Покровский парк

В одной из зон нового сквера обустроили парковку и стоянку для туристических автобусов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Новый парк (это понятно уже из названия) находится на Караульной горе, недалеко от часовни Параскевы Пятницы. Фото: Инстаграм Сергей ЕреминаНовый парк (это понятно уже из названия) находится на Караульной горе, недалеко от часовни Параскевы Пятницы. Фото: Инстаграм Сергей Еремина
Изменить размер текста:

От создателей столичного «Зарядье»: в Красноярске открылся Покровский парк. Открывали новую зону отдыха глава Красноярска Сергей Еремин и губернатор региона Александр Усс. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правительства края.

Новый парк (это понятно уже из названия) находится на Караульной горе, недалеко от часовни Параскевы Пятницы. На этом участке высадили дополнительные деревья и кустарники, установили ландшафтные формы. А еще здесь сделали парковку на 100 авто и даже стоянку для туристических автобусов.

Кроме того, у нового парка современная система освещения – для ее создания специально привлекли подрядную организацию, которая делала иллюминацию для столичного парка «Зарядье».

- Я убежден, что подобные островки красивых ландшафтных решений, комфортные для местных жителей любого возраста, должны появляться в самых разных районах города, – прокомментировал Александр Усс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме
В Железногорске корова протаранила иномарку и погибла
В Красноярске из незаконной продажи изъяли более 200 литров алкоголя
Осталось несколько дней до старта голосования в конкурсе «Открытка для мамы»
Происшествием на дамбе в хакасском селе Московское заинтересовались в следственном комитете
Как поедем? В Красноярске опубликовали схему движения по развязке у Николаевского моста
В Красноярском крае один рабочий завалил дерево на другого – завели уголовное дело
«Покачаться на качелях и сделать селфи» - глава Красноярска пригласил горожан на экскурсию
В Хакасии сгорел дом, погибли двое детей – четырех и двух лет
График работы почты в ноябрьские праздники 2018: как будут работать почтовые отделения Красноярского края
На севере Красноярского края пропали двое рыбаков – следователи завели дело по статье «Убийство»
В Красноярске идет масштабный ремонт подпорных стен
В Лесосибирске задержали наркодилеров, распространявших «синтетику»
Красноярцы смогут приехать на матч «Енисей» – «Локомотив» на бесплатном автобусе
Троих жителей Красноярска будут судить за разбойное нападение на таксиста
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме