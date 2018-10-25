2018-10-25T15:38:44+03:00
Конкурсы и тесты

Осталось несколько дней до старта голосования в конкурсе «Открытка для мамы»

Кстати, заявки на участие все еще принимаются!
Ирина КИРШЕВА
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Глеб подарит маме тюльпаны Фото: Личный архив участникаГлеб подарит маме тюльпаны Фото: Личный архив участника
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Заявки на участие в конкурсе «Открытка для мамы - 2018» все еще принимаются. Только времени осталось не так много. Последний день, когда можно будет загрузить работы – 28 октября. С 29 числа уже стартует голосование.

Напоминаем, в преддверии Международного Дня матери медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит уже традиционный конкурс «Открытка для мамы». К участию приглашаются мальчики и девочки из Красноярского края. Что нужно для того, чтобы стать конкурсантом? Подготовить для мамы сюрприз, сфотографировать, а после загрузить снимок на страницу конкурса на сайте kp.ru.

Например, Глеб Титенко, воспитанник детского сада №77 из Красноярска, подарит своей мамочке чудесные тюльпаны. «Тюльпаны для мамы» в стиле тильда», - так мальчик подписал свою работу. Малыш очень надеется, что станет одним из победителей. В финал попадут десять участников – это будут лидеры голосования.

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

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