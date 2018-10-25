25 Окт. 15:29 2018-10-25T15:29:30+03:00

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Происшествием на дамбе в хакасском селе Московское заинтересовались в следственном комитете. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского СК.

Напомним, ЧП в Усть-Абаканском районе случилось в минувшую субботу, 20 октября. Там прорвало защитную дамбу пруда, из-за этого вода хлынула в поселок, затопило огороды и три дома. Специалисты сразу же озвучили версию того, почему все случилось. Подозрение пало на подрядчика, выполнявшего капитальный ремонт дамбы. Якобы специалисты подрядной организации допустили нарушения в технологическом процессе при проведении ремонтных работ, из-за этого и случилось ЧП. Уже успели оценить ущерб от прорыва, он составил более 500 000 рублей.

- По данному факту Усть-Абаканским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия проводится доследственная проверка, - говорят в республиканском следственном комитете.

Скорее всего по результатам проверки заведут уголовное дело.