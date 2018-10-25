2018-10-25T15:37:44+03:00
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Как поедем? В Красноярске опубликовали схему движения по развязке у Николаевского моста

Наконец-то, с правого берега можно будет попасть сразу на Копылова, минуя центр города [схема]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Такую нужную для города развязку с выездом с моста на Волочаевскую и Копылова заканчивают вот сейчас. Фото: пресс-служба КруДораТакую нужную для города развязку с выездом с моста на Волочаевскую и Копылова заканчивают вот сейчас. Фото: пресс-служба КруДора
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Как поедем? В Красноярске опубликовали схему движения по развязке у Николаевского моста. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого управления дорог.

Схема движения по развязке на левом берегу. Фото: пресс-служба КруДора

Схема движения по развязке на левом берегу. Фото: пресс-служба КруДора

Напомним, четвертый (Николаевский) мост открыли в Красноярске в 2015-м. Развязка на правом берегу была готова сразу, а вот съезды на левый берег – лишь частично. Такую нужную для города развязку с выездом с моста на Волочаевскую и Копылова заканчивают вот сейчас. И уже готова схема движения по развязке.

Так с Дубровинского (если двигаться в сторону моста) можно будет проехать по трем направлениям: на правый берег, на Волочаевскую и вновь вернуться на Дубровинского. С правого берега можно будет, как и сейчас, выехать на Дубровинского, а можно сразу отправиться на Волочаевскую, напрямую. И, собственно, с Волочаевской откроется путь на Дубровинского и на правый берег (см. схему).

Откроют развязку в конце ноября.

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