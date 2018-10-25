25 Окт. 13:22 2018-10-25T13:22:47+03:00

Мужчина приступил к работе и повалил дерево, которое упало на другого рабочего. От полученных травм второй мужчина умер Фото: Мария ЛЕНЦ

Если вину мужчины признает суд, он может отправиться в колонию на два года

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В Красноярском крае один рабочий завалил дерево на другого – завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комиета.

По версии следователей, 34-летний вальщик леса из Курагинского района работал на деляне. При этом молодой мужчина нарушил требования безопасности: он не обеспечил ограждение территории в радиусе 50 метров от места валки, не обозначил ее специальными знаками, не убедился в том, что рядом никого из людей нет. Хотя мужчина получил все необходимые инструкции от работодателя на этот счет.

Мужчина приступил к работе и повалил дерево, которое упало на другого рабочего. От полученных травм второй мужчина умер, а на вальщика завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи закончили сбор материалов по этому делу, все передали в суд. Если подозреваемого признают виновным, ему может грозить до двух лет колонии (максимальное наказание по вменяемой ему статье).