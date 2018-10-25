2018-10-25T13:22:47+03:00
Общество

В Красноярском крае один рабочий завалил дерево на другого – завели уголовное дело

Если вину мужчины признает суд, он может отправиться в колонию на два года
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Мужчина приступил к работе и повалил дерево, которое упало на другого рабочего. От полученных травм второй мужчина умерМужчина приступил к работе и повалил дерево, которое упало на другого рабочего. От полученных травм второй мужчина умерФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае один рабочий завалил дерево на другого – завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального следственного комиета.

По версии следователей, 34-летний вальщик леса из Курагинского района работал на деляне. При этом молодой мужчина нарушил требования безопасности: он не обеспечил ограждение территории в радиусе 50 метров от места валки, не обозначил ее специальными знаками, не убедился в том, что рядом никого из людей нет. Хотя мужчина получил все необходимые инструкции от работодателя на этот счет.

Мужчина приступил к работе и повалил дерево, которое упало на другого рабочего. От полученных травм второй мужчина умер, а на вальщика завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи закончили сбор материалов по этому делу, все передали в суд. Если подозреваемого признают виновным, ему может грозить до двух лет колонии (максимальное наказание по вменяемой ему статье).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутата от Красноярска избрали на высокую должность в Госдуме
В Железногорске корова протаранила иномарку и погибла
В Красноярске из незаконной продажи изъяли более 200 литров алкоголя
От создателей столичного «Зарядье»: в Красноярске открылся Покровский парк
Осталось несколько дней до старта голосования в конкурсе «Открытка для мамы»
Происшествием на дамбе в хакасском селе Московское заинтересовались в следственном комитете
Как поедем? В Красноярске опубликовали схему движения по развязке у Николаевского моста
«Покачаться на качелях и сделать селфи» - глава Красноярска пригласил горожан на экскурсию
В Хакасии сгорел дом, погибли двое детей – четырех и двух лет
График работы почты в ноябрьские праздники 2018: как будут работать почтовые отделения Красноярского края
На севере Красноярского края пропали двое рыбаков – следователи завели дело по статье «Убийство»
В Красноярске идет масштабный ремонт подпорных стен
В Лесосибирске задержали наркодилеров, распространявших «синтетику»
Красноярцы смогут приехать на матч «Енисей» – «Локомотив» на бесплатном автобусе
Троих жителей Красноярска будут судить за разбойное нападение на таксиста
В красноярском музыкальном театре расскажут зрителям, «Как вернуть мужа»
Жительница Сосновоборска пожаловалась полицейским на то, что из ее квартиры украл деньги полтергейст
В Красноярске построят три детских сада – в «Белых Росах» и на «Бугаче»
Красноярцы услышат вой сирен
По Норильской в Красноярске пускают автобусы
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
На трассах Красноярского края гололедица – предупреждают дорожные полицейские
В Минусинском районе по подозрению в получении взятки задержали начальника миграционного отдела полиции
Красноярские железнодорожники утеплили электрички к зиме