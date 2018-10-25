«Покачаться на качелях и сделать селфи» - глава Красноярска пригласил горожан на экскурсию

25 Окт. 12:58 2018-10-25T12:58:54+03:00

Когда и где можно присоединиться к прогулке с мэром?

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«Покачаться на качелях и сделать классное селфи» - глава Красноярска пригласил горожан на экскурсию по набережной Енисея. Об этом Сергей Еремин написал в своем Инстаграме.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, присоединиться к прогулке-экскурсии смогут все желающие горожане.

«Дорогие красноярцы! Вы уже видели, как преобразился наш бульвар вдоль реки? Приходите завтра на прогулку-экскурсию по левобережной набережной, чтобы подкрепиться интересными фактами из истории города, покачаться на качелях с видом на Енисей, покормить уток, посидеть на деревянных спусках, сделать классное селфи, провести время с детьми, для которых созданы замечательные локации. Стартуем от Капитанского клуба в 15.00. Присоединяйтесь!» - написал Сергей Еремин на своей странице в соцсети.

Прогулка с мэром состоится завтра, 26 октября, в пятницу.