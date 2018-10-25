25 Окт. 12:18 2018-10-25T12:19:01+03:00

Когда пожарные приехали на место, огонь уже успел распространиться на половину дома площадью около 50 «квадратов». Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Хакасии сгорел дом, погибли двое детей – четырех и двух лет. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления МЧС Хакасии.

По данным ведомства, пожар в одном из жилых домов села Сапогово Усть-Абаканского района вспыхнул сегодня, 25 октября, днем – сообщение о возгорании на пульт дежурного МЧС поступило около полудня.

Когда пожарные приехали на место, огонь уже успел распространиться на половину дома площадью около 50 «квадратов». После тушения пожара спасатели обнаружили на пепелище тела двоих детей – двух и четырех лет.

- Причину пожара и условия гибели устанавливают следственные органы. С родственниками погибших на месте работает психолог Главного управления МЧС России по Хакасии, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Если в ходе проверки, которую сейчас проводят следователи, выяснится, что кто-то мог быть виновен в случившемся, на этого человека заведут уголовное дело по соответствующей статье.