2018-10-25T12:17:09+03:00
Общество

График работы почты в ноябрьские праздники 2018: как будут работать почтовые отделения Красноярского края

Какой из дней объявлен полностью нерабочим для всех почтовых отделений
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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График работы почтовых отделений Красноярского края на предстоящие ноябрьские праздники: 4 ноября выходной!График работы почтовых отделений Красноярского края на предстоящие ноябрьские праздники: 4 ноября выходной!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Как будут работать почтовые отделения Красноярского края в предстоящие ноябрьские праздники 2018 – об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе управления почтовой связи по региону (см. КОНКРЕТНО).

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, - говорят в УФПС по краю.

КОНКРЕТНО

График работы почтовых отделений Красноярского края на предстоящие ноябрьские праздники:

3 ноября – предпраздничный день. Работа по сокращенному графику, отделения закроются раньше на один час;

4 ноября – государственный праздник День народного единства, выходной день для всех почтовых отделений. Также в этот день не будут проводить доставку почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемку письменной корреспонденции из почтовых ящиков;

5 ноября – работа почтовых отделений по графику воскресного дня;

6 ноября и далее – по обычному графику.

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