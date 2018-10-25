2018-10-25T11:42:42+03:00
Общество

На севере Красноярского края пропали двое рыбаков – следователи завели дело по статье «Убийство»

Мужчины выехали на моторной лодке вниз по течению Енисея еще 4 октября, и после этого на связь не выходили
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Установлено, что лодка, на которой рыбаки отправились по реке, имела дефект одного из бортовУстановлено, что лодка, на которой рыбаки отправились по реке, имела дефект одного из бортовФото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Красноярского края пропали двое рыбаков – следователи завели дело по статье «Убийство». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

По данным следователей, двое жителей поселка Караул (Таймырский район) 31 года и 62 лет отправились на моторной лодке вниз по Енисею 4 октября. Мужчины планировали дойти по реке до рыболовецкой точки «Пенчиха», а оттуда отправиться в поселок Носок, расположенный на берегу реки Енисей.

Со дня отправления на рыбалку мужчины на связь не выходили, и никто не знает, где они находятся.

- Установлено, что лодка, на которой рыбаки отправились по реке, имела дефект одного из бортов, в результате чего по ходу движения образуется течь воды внутрь транспортного средства. В настоящее время проведены оперативно-розыскные мероприятия, в том числе с привлечением сотрудников МЧС, при этом лодка и тела пропавших не обнаружены, - комментируют в пресс-службе краевого следственного комитета.

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