2018-10-25T11:25:50+03:00
Общество

В Красноярске идет масштабный ремонт подпорных стен

В этом году в городе реконструируют около 50 таких объектов
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Кое-где конструкции не просто ремонтируют, а буквально выстраивают заново, ремонтируют прилегающие лестницы, благоустраивают территорию. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаКое-где конструкции не просто ремонтируют, а буквально выстраивают заново, ремонтируют прилегающие лестницы, благоустраивают территорию. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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В Красноярске идет масштабный ремонт подпорных стен – в этом году в городе реконструируют около 50 таких объектов. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства.

Напомним, ревизия, всесторонняя проверка, а также ремонты таких конструкций в городе начались после трагедии, случившейся 2 августа 2013 года на Свободном. Тогда после продолжительных дождей стена рухнула на проезжую часть проспекта и погребла под собой автомобиль в двумя мужчинами, оба они погибли.

Как говорят в департаменте городского хозяйства, за эти годы в краевом центре отремонтировали 83 подпорной стены.

Сейчас в городе укрепляют склон на Игарской, ремонтируют подпорные стены под Мичуринским мостом, на Диктатуры Пролетариата, в Солнечном, на Менжинского, в районе «Июня» и еще в ряде мест.

Кое-где конструкции не просто ремонтируют, а буквально выстраивают заново, ремонтируют прилегающие лестницы, благоустраивают территорию.

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