2018-10-25T11:06:55+03:00
Происшествия

В Лесосибирске задержали наркодилеров, распространявших «синтетику»

У троих мужчин изъяли полтора килограмма наркотиков [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Наркотики мужчины планировали сбыть на территории края с использованием «закладок», а покупателей искать через интернет.Наркотики мужчины планировали сбыть на территории края с использованием «закладок», а покупателей искать через интернет.Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Лесосибирске задержали наркодилеров, распространявших «синтетику». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

К оперативникам поступила информация о том, что трое жителей Лесосибирска планируют завезти в город крупную партию наркотиков. Автомобиль, на котором подозреваемые везли запрещенные вещества установили и остановили прямо в дороге. В ходе обыска в машине нашли 200 свертков с наркотиком, общим весом почти полкилограмма. Еще почти килограмм «синтетики» нашли у одного из подозреваемых дома.

В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемых, перевозивших и хранивших почти 1,5 кг синтетики.

Наркотики мужчины планировали сбыть на территории края с использованием «закладок», а покупателей искать через интернет.

На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Если их вину докажет суд, им может грозить вплоть до пожизненного срока.

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