В Лесосибирске задержали наркодилеров, распространявших «синтетику»
В Лесосибирске задержали наркодилеров, распространявших «синтетику». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.
К оперативникам поступила информация о том, что трое жителей Лесосибирска планируют завезти в город крупную партию наркотиков. Автомобиль, на котором подозреваемые везли запрещенные вещества установили и остановили прямо в дороге. В ходе обыска в машине нашли 200 свертков с наркотиком, общим весом почти полкилограмма. Еще почти килограмм «синтетики» нашли у одного из подозреваемых дома.
В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемых, перевозивших и хранивших почти 1,5 кг синтетики.
Наркотики мужчины планировали сбыть на территории края с использованием «закладок», а покупателей искать через интернет.
На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Если их вину докажет суд, им может грозить вплоть до пожизненного срока.